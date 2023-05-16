Telegram подтвердил, что мошенники могут получить доступ к камере и телефону на macOs

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Telegram подтвердил сообщения об уязвимости приложения на macOs, с помощью которого злоумышленники могут получить доступ к камере и микрофону пользователей компьютера. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Такая проблема появляется только при использовании версии приложения из App Store на Mac, зараженного вредоносным программным обеспечением. Обновление с исправлением уже находится на рассмотрении Apple, уточняется в Twitter компании.

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