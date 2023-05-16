Замглавы офиса президента Украины Жовква пожаловался на нехватку оружия для контрнаступления

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Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает поставляемого западными странами оружия для проведения контрнаступления. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква.

— К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление, — сказал он.

По словам политика, Киев планирует провести наступление максимально успешно. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отправился в европейское турне в том числе для получения дополнительного вооружения, передает слова Жовквы Sputnik.

4 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить от Североатлантического альянса четкий сигнал о своем будущем после окончания конфликта. Он также отметил, что в Киеве не рассматривают возможности прекращения получения военной помощи от западных стран.

По мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе генерала Бена Ходжеса, чрезмерное давление со стороны западных политиков на украинское правительство может привести к провалу готовящегося контрнаступления ВСУ.