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Приметы и советы

Эрдоган пообещал, что не поменяет отношение к России в случае переизбрания

Евгений Белоусов
В мире
Эрдоган пообещал, что не поменяет отношение к России в случае переизбрания
Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поменяет своей политики в отношении России и США в случае своего переизбрания на текущих выборах. Об этом он заявил во вторник, 16 мая.

— Будучи президентом Турции, я не могу позволить себе быть обиженным и сердитым. Я проводил встречи со всеми наилучшим образом и продолжу так делать, потому что это выгодно стране. Когда вы отбрасываете одну страну, то проигрываете, — отметил он.

По словам Эрдогана, подобное отношение присуще политикам оппозиционной ему Народно-республиканской партии. Турция продолжит поддерживать нормальные отношения со всеми своими партнерами на мировой арене и дальше, передает слова Эрдогана телеканал CNN Turk.

Накануне Центральный избирательный комитет Турции официально подтвердил, что в стране пройдет второй тур президентских выборов. Для того чтобы на выборах в Турции был избран президент, одному из кандидатов было необходимо набрать 50 и более процентов голосов.

Ни одному из претендентов этого не удалось сделать. Так, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процента по итогам вскрытия 100 процентов избирательных урн, а его основной соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, — 44,88 процента.

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