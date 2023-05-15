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ЦИК Турции официально подтвердил проведение второго тура выборов в стране

Полина Пашкина
В мире
ЦИК Турции официально подтвердил проведение второго тура выборов в стране
Фото: Pixabay

Центральный избирательный комитет Турции в понедельник, 15 мая, официально подтвердил, что в стране пройдет второй тур президентских выборов.

Для того, чтобы на выборах в Турции был избран президент, одному из кандидатов было необходимо набрать 50 и более процентов голосов. Ни одному из претендентов это не удалось сделать. Так, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процента по итогам вскрытия 100 процентов избирательных урн, а его основной соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88 процента.

— Второй тур выборов президента пройдет в воскресенье, 28 мая, — сообщил в прямом эфире турецкого телевидения глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения турецкой оппозиции о вмешательстве России в выборы президента.

Первый тур президентских выборов завершился 14 мая в Турции. По итогам процедуры к власти в стране впервые за 20 лет может прийти прозападный оппозиционный политик. Из-за этого отношения между Россией и Турцией могут серьезно ухудшиться — вплоть до введения санкций, полагают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.

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