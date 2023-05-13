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Песков: Россия не приемлет обвинения оппозиции Турции о вмешательстве в выборы

Евгений Жуков
В мире
Песков: Россия не приемлет обвинения оппозиции Турции о вмешательстве в выборы
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 13 мая, категорически отверг обвинения турецкой оппозиции о вмешательстве России в выборы президента.

По словам представителя Кремля, российская сторона не приемлет обвинения турецкой оппозиции о вмешательстве Москвы в выборы президента республики. Кроме того, Кремль с уважением отнесется к выбору турецкого народа на предстоящем голосовании.

Лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу, продолжил Песков, не сможет представить доказательства вмешательства России в выборы. Это связано с тем, что их не существует в принципе.

Также пресс-секретарь российского лидера заявил, что Кремль крайне разочарован наличием подозрений турецкой оппозиции о каком-либо вмешательстве во внутренние дела их страны, передает ТАСС.

Накануне действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит оппозиции совершать нападки на Россию и ее лидера Владимира Путина.

14 мая в Турции пройдут президентские выборы. По их итогам к власти в стране впервые за 20 лет может прийти прозападный оппозиционный политик. Из-за этого отношения между Россией и Турцией могут серьезно ухудшиться — вплоть до введения санкций, полагают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.

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