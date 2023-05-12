Эрдоган раскритиковал турецкую оппозицию за нападки на Россию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит оппозиции совершать нападки на Россию и ее лидера Владимира Путина. По его словам, отношения Турции с Россией не менее важны, чем с США. Об этом стало известно в пятницу, 12 мая.

— Бай-бай Кемаль (Кемаль Кылычдароглу — прим. «ВМ») совершает нападки на Путина, на Россию. Я не могу этого допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном, — цитирует слова Эрдогана РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты Турции от оппозиции, лидера Народно-республиканской партии Кылычдароглу, который призвал Россию не вмешиваться в выборы. По словам представителя Кремля, российская сторона дорожит сложившимися отношениями с Анкарой, поэтому ни о каком вмешательстве речи идти не может.

Накануне председатель турецкой партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до президентских выборов объявил, что отказывается от участия в них. Президентские и парламентские выборы в республике запланированы на 14 мая.