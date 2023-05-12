Песков отверг обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в Турции

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Россия не вмешивается в президентские выборы в Турции. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова кандидата в президенты Турции от оппозиции, лидера Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, который призвал Россию не вмешиваться в выборы.

— Мы такие заявления решительно отвергаем, мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может, — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, такого рода информацию Кылычдароглу мог получить только от «лжецов». Он также отметил, что Москва дорожит отношениями с Анкарой, передает ТАСС.

Накануне председатель турецкой партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до президентских выборов объявил, что отказывается от участия в них. Президентские и парламентские выборы в республике запланированы на 14 мая.

Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного движения «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу. Кроме того, в выборах принимает участие кандидат от альянса Ata Синан Оган.

В последнее время отношения между Турцией и Россией заметно укрепились. Например, обе страны недавно официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции (АЭС) «Аккую».