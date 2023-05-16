Блинкен не согласился с тем, что никогда не признает РФ спонсором терроризма

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен во вторник не стал соглашаться со словами сенатора Линдси Грэма о том, что госсекретарь никогда не признает РФ якобы страной-спонсором терроризма.Именно Госдеп наделен правом вносить страны именно в такой список, по мнению США. Сенатор ранее заявлял, что такого шага со стороны Белого дома никогда не последует.

— Никогда не говорите никогда, — ответил госсекретарь.

Бликнен не стал пояснять своих слов и раскрывать, что именно за ними кроется. Он в марте заявлял, что внесение именно России в такой перечень может повести за собой крайне нежелательные для США последствия, пишет ТАСС.

До этого Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты оставляют на усмотрение украинского военно-политического руководства способы защиты своей территории в текущем конфликте. Об этом он заявил в открытом онлайн-интервью. По его словам, Госдепартамент в настоящее время не имеет достаточного количества данных об этом инциденте.