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Блинкен заявил, что США оставляют на усмотрение Украины защиту своей территории

Евгений Жуков
В мире
Блинкен заявил, что США оставляют на усмотрение Украины защиту своей территории
Фото: flickr/statephotos

Соединенные Штаты оставляют на усмотрение украинского военно-политического руководства способы защиты своей территории в текущем конфликте. С таким заявлением в среду, 3 мая, выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post.

— Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию, — заявил Блинкен, отвечая на вопрос о том, какую позицию занимает Вашингтон в связи с российскими обвинениями в адрес Украины в организации атаки беспилотниками Кремля.

По его словам, Госдепартамент в настоящее время не имеет достаточного количества данных об этом инциденте, передает ТАСС.

Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на кремлевскую резиденцию президента России.

Украина Госдеп США Энтони Блинкен
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