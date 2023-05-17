Россиянам рассказали, стоит ли ожидать аномально жаркого лета

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Многие россияне задумываются о том, нужно ли этим летом ожидать экстремальной жары. Какая прогнозируется погода, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По мнению некоторых синоптиков, именно этим летом стоит ожидать самой сильной жары за последние 150 лет. Возможно, будут установлены температурные рекорды.Однако Тишковец поставил подобный прогноз под сомнение. По его словам, аномальных температур на российской территории в ближайшее время не будет.

— Общий фон по России, скажем так, около нормы с небольшим превышением. В разных регионах цифры немного отличаются. В Центральной России будет на полтора градуса теплее, чем должно быть по многолетней норме для сезона. Это не значит, что все дни будут одинаковыми: когда-то будет прохладнее, когда-то — жарче. Будет умеренное лето, — сказал Тишковец в интервью.

При этом, отметил Тишковец, количество выпавших осадков в летние месяцы окажется меньше нормы. Особенно это касается июня, добавил он.

Потепление ожидается в Центральной России к середине грядущей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вильфанд подчеркнул, что такая погода на несколько градусов превысит климатическую норму для этого периода.