Врач Мусичова предупредила об опасности походов в туалет «на всякий случай»

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Принуждать себя к мочеиспусканию крайне опасно для вашего здоровья. Со временем такой ритуал «сходить на дорожку», когда вам этого совсем не хочется, может спровоцировать ослабление мышц малого таза. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач превентивной медицины Мадина Мусичова.

Почему опасно принуждать себя сходить в туалет

По ее словам, такие частые посещения уборной, приведут к развитию недержания мочи.

— Еще хуже, если при этом вы тужитесь. Тогда пролапс вам гарантирован, — предупредила специалист. — Таким образом, мы приучаем мочевой пузырь к частым позывам. В итоге он может начать вас беспокоить даже во время сна.

В медицине ночные походы в туалет называют никтурией, и они тоже крайне вредны для организма, продолжила медик.

— Они нарушают качество вашего сна. В нормальной картине мира ходить в туалет по-маленькому нужно не чаще 3-4 раз в день, и уж точно не стоит себя заставлять это делать, — отметила Мусичова.

Что делать, если вы уже нарушили режим

Если вы все же «сломали» естественную регуляцию мочеиспускания в организме, нужно, во-первых, исключить патологию почек и мочевого пузыря, посоветовала специалист. Во-вторых, начать укреплять мышцы тазового дна с помощью интимной гимнастики. Но перед этим обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом: у данных упражнений есть противопоказания.

— Далее — исключаем кофеин, пьем меньше жидкости, чем обычно, не употребляем диуретические продукты. Очень важно начать тренировать мочевой пузырь. Для этого фиксируйте в течение дня, сколько раз вы ходите в туалет и что это провоцирует, — порекомендовала медик.

Проанализируйте результаты и поставьте себе цель — посещать уборную не чаще, чем раз в 4 часа. Если сразу у вас это не получается, то просто постепенно увеличивайте время на 5–10 минут, рассказала Мусичова.

— Также очень хорошо помогает при резком желании сходить в туалет (если при этом вы понимаете, что это просто плохая привычка) начать сокращать мышцы тазового дна. Спустя несколько минут позыв стихнет, — заключила врач.