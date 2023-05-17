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Politico: Запрет на импорт российского газа по трубопроводам вряд ли войдет в новые санкции

Ирэна Колесова
В мире
Politico: Запрет на импорт российского газа по трубопроводам вряд ли войдет в новые санкции
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Евросоюз выступает против того, чтобы вводился полный запрет на поставки российского газа по трубопроводам. Такое сообщение распространило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Ранее информация о том, что подобная мера в целом будет вынесена на повестку встреч в Европе, поступила от американских журналистов. По данным издания Financial Times, будет обсуждаться запрет на поставки для начала в две страны. Речь идет о Польше и Германии.

— Из того, что я слышал, очень маловероятно, что это пройдет, — сказал неназванный европейский дипломат Politico.

По данным журналистов, автор этого комментария представляет одну из стран, в которую поставки российского газа прекратились еще в прошлом году. Он считает, что мнение тех стран, в которые поставки все еще продолжаются, будет резко противоположным таким идеям, и его придется учитывать.

Речь идет о включении подобных мер в 11-й пакет санкций против РФ, который сейчас активно готовится. Евросоюз не пострадает от рецессии, что в свою очередь позволит продолжить оказывать на Россию экономическое давление. Об этом свидетельствуют прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года и заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Также в ЕК заявили, что для Европы экономическое давление на Россию является рискованным. По мнению некоторых чиновников, европейцам необходимо сохранять бдительность в этом вопросе.

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