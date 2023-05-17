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Приметы и советы

Во Франции рассказали о страхе Зеленского перед контрнаступлением

Ирэна Колесова
В мире
Во Франции рассказали о страхе Зеленского перед контрнаступлением
Фото: flickr/statephotos

Президент Украины Владимир Зеленский пока еще опасается начинать контрнаступление, поскольку и рядовые жители Украины, и сами бойцы ВСУ просто уже устали. Такое мнение выразил обозреватель Figaro Рено Жирар.

— Зеленский заявил, что у него есть средства для начала массивного контрнаступления, но он будет выжидать, так как преждевременная атака обойдется украинцам слишком дорого. Зеленским движет страх перед тем, что его армия и граждане устали после 15 месяцев конфликта, — отметил обозреватель.

Кроме того, обозреватель назвал украинский конфликт краеугольным вопросом для западных стран. Он считает, что во время своих постоянных поездок Зеленский пытается усилить поддержку Запада и контактирует с посредниками.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает поставляемого западными странами оружия для проведения контрнаступления. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква. По словам политика, Киев планирует провести наступление максимально успешно. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отправился в европейское турне в том числе для получения дополнительного вооружения.

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