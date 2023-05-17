Дом 1972 года постройки капитально отремонтируют в Останкинском районе

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Капитальный ремонт дома № 14, построенного в 1972 году, на улице Аргуновской в Северо-восточном административном округе (СВАО) стартовал. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

Отмечается, что для удобства жителей работы будут разделены на несколько этапов. Сначала специалисты промоют плоскости от накопившихся загрязнений. После этого они приступят к затирке швов и устранению брешей. Кроме того, места намокания обработают антисептическими растворами.

После этого на стены нанесут новые слои штукатурки и краски. В завершение капитального ремонта специалисты обновят керамогранитную плитку цоколя и входные группы, восстановят балконы.

В Мещанском районе ранее стартовал капитальный ремонт фасада дома начала XX века. В ходе работ специалисты сохранят его декоративные элементы, а также восстановят технические характеристики.