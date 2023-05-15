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Капитальный ремонт фасада дома начала XX века начался в Мещанском районе

Араз Салехов
Город
Капитальный ремонт фасада дома начала XX века начался в Мещанском районе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, проспект Мира, 47с1 Карта всех событий

В Мещанском районе начался капитальный ремонт фасада дома начала XX века. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Владимир Кожиченков.

— Модерн — это сложный архитектурный стиль, который отличает особая плавность линий. Дом 47, строение 1 на проспекте Мира не исключение. Этот объект мы бережно обновим в 2023 году, — сказал он.

В ходе работ специалисты сохранят его декоративные элементы, а также восстановят технические характеристики. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, на первом этапе капремонта стены здания почистят и промоют, отремонтируют штукатурный слой.

Помимо этого, в столичном районе Отрадное специалисты проведут капитальный ремонт здания, расположенного по адресу улица Отрадная, дом № 15б. Для обновления фасада дома специалисты используют современную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Также в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда стартуют работы по обновлению фасада дома № 2/1 по улице Викторенко.

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