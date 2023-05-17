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Приметы и советы

Вильфанд назвал регионы России, где в ближайшие дни будет необычно теплая погода

Лейла Алиева
Общество
Вильфанд назвал регионы России, где в ближайшие дни будет необычно теплая погода
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В ближайшие дни в нескольких российских регионах будет фиксироваться необычно теплая погода. Об этом в среду, 17 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В ближайшие дни в нескольких регионах будет необычно высокая температура. В Архангельской области, Коми в ближайшие три дня прогнозируется до плюс 23–26 градусов, температура выше нормы на 8–10 градусов. Это теплее, чем в Краснодарском крае, — отметил он.

Также теплая погода установится в Камчатском крае, где ожидается до плюс 21 градуса, и Якутии — до 18–19 градусов тепла. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах температура может доходить до плюс 22 градусов, передает ТАСС.

Многие россияне задумываются о том, нужно ли этим летом ожидать экстремальной жары. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, количество выпавших осадков в летние месяцы окажется меньше нормы, особенно это касается июня.

Лето в Центральной России действительно ожидается теплое, но температура будет всего на полтора–два градуса выше климатической нормы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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