Газопровод реконструировали в районе Куркино

Фото: Пресс-служба Мосгаза

В столичном районе Куркино реконструировали газопровод. Об этом в среду, 17 мая, сообщил генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

— Для актуализации и внедрения комплексной схемы инженерного обеспечения с учетом конкретных градостроительных условий периодически требуется переустройство действующих газопроводов, — сказал он.

По этой причине специалисты переложили газопровод высокого давления протяженностью полкилометра. По нему будет подаваться тепло для здания, в котором разместится начальная школа, детский сад и консультативный психолого-педагогический центр для детей. Сам новый учебный корпус будет расположен на улице Юровской, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно газопровод реконструировали в столичном районе Южное Тушино. Специалисты построили новые участки газопровода с использованием стальных и полиэтиленовых труб диаметром 530 и 160 миллиметров. Работы провели в Походном и Строительном проездах.

Также специалисты «Мосгаза» модернизировали газорегуляторный пункт в Печатниках. Подобное обновление даст возможность исключить выбросы в атмосферу вредных веществ.