Газопровод реконструировали в Южном Тушине

Фото: Пресс-служба Мосгаза

Москва, Походный проезд Карта всех событий

Газопровод реконструировали в столичном районе Южное Тушино. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

— Строительно-монтажные работы проводились в строгом соответствии с проектом и с учетом особенностей местного ландшафта. При этом потребителям не отключали газ, — сказал он.

Специалисты построили новые участки газопровода с использованием стальных и полиэтиленовых труб диаметром 530 и 160 миллиметров. Работы провели в Походном и Строительном проездах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно специалисты «Мосгаза» модернизировали газорегуляторный пункт в Печатниках. Такая модернизация позволит исключить выбросы в атмосферу вредных веществ.

Также стало известно о завершении реконструкции газопровода низкого давления в Савеловском районе. В рамках проведенных работ специалисты установили специальный шаровой кран, который позволит оперативно отключать газ, если это будет необходимо.

Развитие газовой инфраструктуры в Москве происходит благодаря появлению собственных разработок в этом секторе. Так, в «Моспромгазе» организовали полный цикл производства большей части необходимых материалов и оборудования.