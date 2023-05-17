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Политолог Дудаков рассказал, как изменилось отношение американцев к Украине

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог Дудаков рассказал, как изменилось отношение американцев к Украине
Фото: Unsplash

В американском обществе растет усталость от украинской повестки. На фоне этого все большее число граждан США начинают считать дальнейшую поддержку Украины бессмысленной. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, на усталость американцев от вовлеченности их страны в украинский конфликт указывают соцопросы. Так, за последнее время резко выросло число американцев, которые считают, что Украина не побеждает в конфликте (по сравнению с концом 2022 года).

Одновременно с этим, как отмечает эксперт, падает доля тех, кто считает, что нужно и дальше поддерживать Украину.

— Американцы уверены, что они уже предостаточно потратили на помощь Украине и в этом году Америке нужно выходить из этого конфликта. Такие настроения уже начинают доминировать в обществе, — поясняет Дудаков.

При продолжающемся бюджетном кризисе и дебатах в Конгрессе об очередном повышении потолка госдолга вопрос Украины постепенно отходит на задний план. А разговоры об очередном многомиллиардном транше и вовсе вызывают недовольство граждан.

— Многие недовольны, что на Украину тратится больше денег, чем выделяется на разные социальные программы внутри страны. На фоне сокращения социальных трат рост расходов на Украину вызывает у американцев вопросы, — отметил политолог.

Собеседник «ВМ» также полагает, что такое изменение отношения американцев к Украине оказывает некоторое давление и на Белый дом. Однако Вашингтон может не обращать внимания на настроения в обществе, так как до выборов еще полтора года.

Ранее издание Politico сообщило, что к лету американский бюджет может исчерпать средства на оружие для Украины. При этом выделение нового пакета помощи может встретить возражения со стороны некоторых республиканцев.

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