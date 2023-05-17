Москвичам рассказали, в каких парках можно полюбоваться фруктовыми деревьями и сиренью

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В столичных парках уже во всю идет сезон цветения яблонь, сирени и тюльпанов. В пресс-службе Департамента культуры города Москвы рассказали, в каких парках можно ими полюбоваться.

Так, яблони можно увидеть в Воздушных садах музея-заповедника «Царицыно». Также на территории храма весной цветет сакура. Майское цветение фруктовых деревьев можно наблюдать и в парке «Северное Тушино» — на территории Захарковского сада.

Яблони, груши, вишня и другие плодовые деревья цветут в ландшафтном парке «Митино», их можно увидеть на улице 2-я Рославка. Несколько аллей Бабушкинского парка в мае покроются цветом кустов сирени, передает официальный сайт мэра Москвы.

На клумбах в Москве в 2023 году расцвели порядка 15 миллионов тюльпанов. Для посадки специалисты использовали различные сорта, например, желтый «Стронг Голд» с бутонами в форме вытянутого бокала.

На самые масштабные и наиболее яркие цветники жители столицы могут посмотреть, например, в Парке Победы на Поклонной горе, где растут 360 тысяч цветов в виде российского триколора.