Около 15 миллионов тюльпанов расцвели на столичных клумбах в этом году

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

На клумбах в Москве в 2023 году расцвели порядка 15 миллионов тюльпанов. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Для посадки специалисты использовали различные сорта. Это желтый «Стронг Голд» с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный «Апельдорн», белый «Роял Вирджин» и нежно-розовый «Шуга Лав».

Красивое цветение можно наблюдать на городских клумбах, общая площадь которых составляет более 220 тысяч квадратных метров, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства высадили луковицы еще осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур. Ожидается, что всего в 2023 году в столице распустится свыше 64 миллионов цветов. Благодаря поэтапной высадке их луковиц они будут радовать гостей и жителей города до поздней осени.

На самые масштабные и наиболее яркие цветники жители столицы могут посмотреть, например, в Парке Победы на Поклонной горе, где растут 360 тысяч цветов в виде российского триколора.