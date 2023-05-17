Врачи ГКБ имени С. С. Юдина спасли пациентку с сахарным диабетом от ампутации стопы

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В Городской клинической больнице (ГКБ) имени С. С. Юдина медики помогли женщине с сахарным диабетом избежать ампутации стопы. Об этом в среду, 17 мая, рассказал лечащий врач пациентки, травматолог-ортопед Станислав Оснач.

— Стопа пациентки была значительно деформирована, а кости — таранная и частично пяточная — разрушены. В таких случаях стопу обычно ампутируют. Но мы предложили пациентке запатентованную нами в 2022 году методику двухэтапного замещения тотальных и субтотальных дефектов стопы аллотрансплантатами с использованием 3D-моделирования, — отметил он.

Методика позволяет с точной анатомией костей создать протез. Врачи провели эндопротезирование кости при помощи 3D-моделирования по собственной методике. В настоящее время женщина уже может снова ходить, передает официальный сайт мэра Москвы.

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