Операцию на сердце при помощи донорских тканей впервые провели в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кардиохирурги Морозовской детской больницы впервые в столице провели операцию на сердце при помощи донорских тканей. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заведующий отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской детской больницы Михаил Абрамян.

— У одного малыша преобладал стеноз и недостаточность аортального клапана — ограничение подвижности створок клапана, препятствующее нормальному току крови из левого желудочка в восходящую аорту во время систолы, у второго — тотальная недостаточность клапана аорты, которая приводила к перегрузке левого желудочка сердца, — сказал он.

По словам врача, детям требовалась безотлагательная операция. В ходе нее врачи установили сердечный клапан — гомографт. Он растет вместе с ребенком и дает возможность дольше обходиться без повторной операции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в Москве сформировали экосистему для проведения клинических исследований лекарств. Таким образом столичные власти поддерживают фармацевтическую отрасль и налаживают импортозамещение, чтобы обеспечить жителей всеми необходимыми лекарственными препаратами.

До конца года в столице планируется завершить модернизацию столичных поликлиник, ввести в эксплуатацию четыре флагманских центра больниц, развивать проактивное диспансерное наблюдение, а также продолжать цифровизацию медицины.