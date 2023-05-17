«Как пугать ежа лесными ягодами»: Захарова назвала бессмысленными угрозы Венгрии в адрес Зеленского

Фото: МИД РФ

Попытки пригрозить президенту Украины Владимиру Зеленскому применением пятой статьи НАТО, если Киев взорвет нефтепровод «Дружба», бессмысленны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Венгерский эксперт по вопросам политики безопасности и экономист Дьердь Ногради ранее заявил, что Киев оказался в шаге от конфронтации с НАТО из-за желания украинских властей подорвать нефтепровод «Дружба». В случае подрыва в отношении Украины будет применена пятая статья НАТО, согласно которой, нападение на одну страну альянса следует рассматривать как атаку на все НАТО.

В свою очередь Захарова напомнила, что схожее нападение на ряд стран НАТО уже случалось, когда произошел теракт на газопроводах «Северный поток». При этом за полгода до диверсии на трубопроводах американский президент Джо Байден пообещал уничтожить гражданскую инфраструктуру. Однако его не обвинили в терроризме.

— Угрожать киевскому режиму Североатлантическим альянсом, это как пугать ежа… лесными ягодами и грибами (я сегодня романтично настроена), — констатировала Захарова в своем Telegram-канале.

Недавно Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы Пентагона, сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные заявления, выступал с предложениями организовывать атаки и оккупации городов на территории России. Он также предлагал подрыв нефтепровода «Дружба».