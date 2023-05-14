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WP: Зеленский планировал атаки внутри России и подрыв нефтепровода в Венгрию

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: Зеленский планировал атаки внутри России и подрыв нефтепровода в Венгрию
Фото: flickr/number10gov

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные заявления, выступал с предложениями организовывать атаки и оккупации городов на территории России. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает со ссылкой на утекшие в интернет данные Пентагона Washington Post.

— За закрытыми дверями украинский лидер предложил пойти в более смелом направлении — оккупировать российские села, чтобы получить влияние на Москву, и бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается Венгрии, члену НАТО, — говорится в публикации.

Несмотря на заверения об отказе использовать западное оружие для ударов по территории РФ, в личной переписке с военным командованием Зеленский допускал подобное.

Кроме того, в данных Пентагона Зеленского описывают как человека агрессивного, не сильно контрастирует с его публичным образом, передает издание.

Пользователи социальных сетей раскритиковали президента Украины за слова благодарности касательно британских крылатых ракет Storm Shadow. Накануне украинский лидер поблагодарил премьер-министра Великобритании Риша Сунака за передачу крылатых ракет. Он отметил, что это оружие «расширяет возможности Киева».

Вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Великобритания рискует превратиться в опустошенную территорию после передачи ракет Storm Shadow Украине. По его словам, британские власти ведут агрессивную политику в отношении России, защищая при этом интересы «неонацистского бандеровского режима».

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