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Magyar Nemzet: Украина оказалась в шаге от войны с НАТО

Евгений Белоусов
В мире
Magyar Nemzet: Украина оказалась в шаге от войны с НАТО
Фото: flickr/nato

Киев оказался в шаге от конфронтации с НАТО из-за желания украинских властей подорвать нефтепровод «Дружба». Такое мнение во вторник, 16 мая, высказал эксперт по вопросам политики безопасности и экономист Дьердь Ногради.

— Оно (украинское правительство — прим. «ВМ») хотело, образно говоря, напасть на страну альянса, но взорвав нефтепровод, чтобы поставить венгерскую промышленность в тяжелое положение, — заявил он.

По словам Ногради, подрыв нефтепровода может стать поводом для обращения к статье 5 Устава НАТО. Согласно этой статье, нападение на одну страну альянса следует рассматривать как атаку на все НАТО.

Конфликт Киева с другими странами не дает ему никакого права ставить под угрозу поставки третьих стран. Украина обязана обеспечивать транзит, несмотря на СВО, передает слова эксперта венгерское издание Magyar Nemzet.

Недавно Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы Пентагона, сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные заявления, выступал с предложениями организовывать атаки и оккупации городов на территории России. Он также предлагал подрыв нефтепровода «Дружба».

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство будет и дальше блокировать санкции ЕС против ядерной энергетики России.

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