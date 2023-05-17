Предприниматель сможет построить спортивно-досуговый центр на северо-востоке Москвы
Москва выставит на аукцион по аренде земельный участок для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом в средк, 17 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
— На торги планируется выставить земельный участок площадью 0,29 гектара на Стандартной улице в Алтуфьевском районе. Победитель аукциона сможет возвести здесь спортивный комплекс с бассейном, фитнес-залами, игровыми площадками и другими объектами общей площадью до 4,5 тысячи квадратных метров, — сказал он.
Договор с инвестором заключат на четыре года и 10 месяцев. Участок для строительства расположен в районе со сложившейся застройкой: рядом находятся жилые дома и социальные объекты, а также проходит Алтуфьевское шоссе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Кроме того, столичные предприниматели смогут построить многофункциональный центр в Зеленограде. Участок на Новокрюковской улице был выставлен на торги.
Также на торги выставили недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс в Крылатском районе столицы.