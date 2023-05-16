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Москва выставит на торги участок в Зеленограде под многофункциональный центр

Араз Салехов
Город
Москва выставит на торги участок в Зеленограде под многофункциональный центр
Фото: shutterstock
Москва, Зеленоград, Новокрюковская улица Карта всех событий

Столичные предприниматели смогут построить многофункциональный центр в Зеленограде. Участок на Новокрюковской улице был выставлен на торги. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Инвестор сможет возвести в Зеленограде многофункциональный центр площадью более 5,6 тысячи квадратных метров и разместить в нем культурно-досуговые организации, магазины, офисы, кафе, а также паркинг, — сказал он.

Договор с бизнесменом заключат на пять лет, после окончания строительства инвестор получит право оформить здание в собственность, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, на торги выставили недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс в Крылатском районе столицы.

Также Москва выставила на торги право на открытие пункта проката в нестационарном торговом объекте в Перовском парке. Площадь павильона составит 49 квадратных метров.

На пересечении улицы Академика Алиханова и Мерянки на Дмитровском шоссе предлагается построить здание общественного комплекса. Для него уже подготовлена градостроительная документация, по которой инвестор сможет реализовать проект.

Москва Аукционы Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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