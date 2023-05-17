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Вильфанд предупредил москвичей о похолодании в предстоящие выходные

Лейла Алиева

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Вильфанд предупредил москвичей о похолодании в предстоящие выходные
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В субботу, 20 мая, столицу покинет летнее тепло. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Изменения начинаются в пятницу. Пройдет холодный фронт, вместе с ним небольшие осадки, температура понизится на четыре градуса. Будет плюс 20-22 градуса, но это еще повыше нормы, а вот в выходные вернется уже майская погода, — рассказал он.

После теплых дней такая температура может ощутиться как заметное похолодание, предупредил Вильфанд. При этом в среду и четверг прогнозируется до плюс 26 градусов тепла, а в субботу и в воскресенье температура воздуха опустится до 17-22 градусов с отметкой «плюс», передает ТАСС.

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в столичном регионе до 20–21 мая, сохранится сухая и солнечная погода. В пятницу температура воздуха в столице будет варьироваться в районе 23–24 градусов тепла. Ветер останется южным, умеренным.

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала Вечерней Москве, как метеозависимым людям пережить сильные перепады атмосферного давления.

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