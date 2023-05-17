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Тематические «Тройки» к весеннему велофестивалю выпустили в московском метро

Араз Салехов
Город
Тематические «Тройки» к весеннему велофестивалю выпустили в московском метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В московском метро появились тематические «Тройки» к весеннему велофестивалю. Об этом в среду, 17 мая, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— В честь Весеннего велофестиваля мы сделали карты «Тройка» с его символикой, чтобы вы могли сохранить еще одно воспоминание об этом событии. Мы проводим велофестивали каждый год по решению мэра Москвы Сергея Собянина, — сказал он.

Карты можно купить уже сегодня в кассах на станциях Большой Кольцевой линии, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Недавно в кассах столичного метрополитена появились тематические билеты «Единый» и карты «Тройка», посвященные 88-летию подземки. Проездные билеты можно приобрести во всех кассах и автоматах столичного метро, а «Тройки» — в кассах на станциях Большой кольцевой линии подземки.

Кроме того, на турникетах столичного метро и Московского центрального кольца начали тестировать виртуальную «Тройку». Цифровой аналог карты ‎можно будет выпустить в личном кабинете приложения «Метро Москвы» ‎и ‎покупать с помощью нее большинство билетов.

В столице 21 мая состоится Московский весенний велофестиваль. По маршруту следования участники смогут ознакомиться с тематическими интерактивными зонами, которые будут посвящены передовым проектам городского департамента транспорта и тематически оформлены в стилистике Московского скоростного диаметра, Большой кольцевой линии, Московских центральных диаметров.

Велосипеды Максим Ликсутов Карта «Тройка» Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро
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