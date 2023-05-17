Цикл открытых уроков для школьников о фронтовых агитбригадах начался в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы начался цикл открытых уроков, посвященных вкладу деятелей культуры в победу в Великой Отечественной войне. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

— Особенностью и важной частью каждого урока станут музыкальные концерты песен о войне. Песня играла важную роль в суровое военное время, тексты складывались обо всем, что происходило на фронте и в тылу, что согревало души и воспевало великий подвиг русского народа, — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

В ходе мероприятий ребята узнают об артистах фронтовых бригад и театров, живописцах и композиторах, которые посвятили свое творчество войне и Победе.

В апреле в рамках цикла прошло около 15 занятий, посвященных основным этапам Великой Отечественной войны и ее участникам: пионерам-героям, партизанам, советским разведчикам, а также легендарным конструкторам и писателям, посвятившим свое творчество войне.

Недавно в столичном Музее Победы состоялся II российско-белорусский патриотический фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Его участниками стали эстрадные исполнители и дети с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.