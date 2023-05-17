Диетолог Королева дала советы по приготовлению полезной окрошки

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Профессор ФМБА России, звездный диетолог Маргарита Королева рассказала, что окрошку лучше готовить из овощей и отказаться от колбасы.

Эксперт советует заменить колбасу на морепродукты, например, на кальмара или на мясо птицы. Стоит сократить количество картофеля в блюде.

Что касается заправки, то, по словам Королевой, лучше выбрать кефир, при условии хорошей переносимости продукта. Дрожжи в составе кваса могут вызвать вздутие кишечника и другие проблемы функционирования ЖКТ.

Диетолог добавила, что окрошку следует съедать в течение 12 часов после приготовления, так как это блюдо относится к скоропортящимся, передает НСН.

В свою очередь историк кухни Вильям Похлебкин добавил, что если человек все-таки предпочитает окрошку на квасе, то не стоит использовать покупной. Лучше сделать домашний квас, передает ФАН.

Ранее петербуржцы назвали любимые летние блюда. Диерами стали окрошка и шашлык.