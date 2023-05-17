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Промышленный альпинист упал с высоты 10-го этажа в «Москве-Сити»

Степан Жирнов
Происшествия
Промышленный альпинист упал с высоты 10-го этажа в «Москве-Сити»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Пресненская набережная, 8с1 Карта всех событий

В «Москве-Сити» промышленный альпинист упал с высоты 10-го этажа. Об этом стало известно в среду, 17 мая.

По предварительным данным, 20-летний рабочий мыл окна башни «Санкт-Петербург», высота которой составляет 65 этажей. На уровне 10-го этажа у мужчины порвался страховочный трос. В результате альпинист сорвался вниз и приземлился на козырек второго этажа.

Пострадавший выжил и был госпитализирован. Как сообщил Telegram-канал Shot, врачи Боткинской больницы диагностировали у него травмы шеи, головы и ног.

Другой рабочий сорвался с высоты в Подмосковье. Мужчина провалился в колодец из-за обрыва лебедки.

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