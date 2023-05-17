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Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о прослушке. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

— Саркози признали виновным в «коррупции и торговле влиянием», что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции, — говорится в сообщении.

Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер каждый получили аналогичный срок. В марте 2021 года суд Парижа вынес решение по так называемому делу о прослушке. Экс-президента Франции признали виновным в коррупции и торговле влиянием, его приговорил к трем годам тюрьмы, из них два года — условно, передает РИА Новости.

Как выяснилось позже, Саркози будет отбывать заключение не в тюрьме, а на дому, на него наденут электронный браслет, уточнил BFMTV.

Недавно бывший премьер-министр Франции при президентстве Саркози Франсуа Фийон прокомментировал обвинения в свой адрес из-за связи с Россией. Он предстал перед парламентской комиссией, которая расследует его работу в совете директоров «Сибура» и «Зарубежнефти».

В сентябре 2021 года Саркози признали виновным еще по одному делу. Теперь его обвиняют в незаконном финансировании его президентской кампании в 2012 году.