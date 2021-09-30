Николя Саркози получил год тюрьмы по новому делу

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Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным еще по одному делу. Теперь его обвиняют в незаконном финансировании его президентской кампании в 2012 году. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По новому делу экс-лидер Франции получил один год тюрьмы. Он будет отбывать срок в домашних условиях под электронным наблюдением.

1 марта парижский суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием, приговорив его к трем годам тюрьмы, два из которых он получил условно. Он стал первым из бывших президентов Франции, кто получил реальный срок.

Рассмотрение так называемого дела о прослушке проходило в конце прошлого года. Прокуратура требовала приговорить 66-летнего Саркози к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно.

Политик отвергал выдвинутые против него обвинения. Во время судебного процесса он заявил, что никогда не был связан с коррупционными делами и не пользовался своим служебным положением.