Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Николя Саркози получил год тюрьмы по новому делу

Полина Долганова

В мире
Николя Саркози получил год тюрьмы по новому делу
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным еще по одному делу. Теперь его обвиняют в незаконном финансировании его президентской кампании в 2012 году. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По новому делу экс-лидер Франции получил один год тюрьмы. Он будет отбывать срок в домашних условиях под электронным наблюдением.

1 марта парижский суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием, приговорив его к трем годам тюрьмы, два из которых он получил условно. Он стал первым из бывших президентов Франции, кто получил реальный срок.

Рассмотрение так называемого дела о прослушке проходило в конце прошлого года. Прокуратура требовала приговорить 66-летнего Саркози к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно.

Политик отвергал выдвинутые против него обвинения. Во время судебного процесса он заявил, что никогда не был связан с коррупционными делами и не пользовался своим служебным положением.

Читайте также:
СудыУголовные делаФранция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Все мнения
О проекте