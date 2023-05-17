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Приметы и советы

Кардиолог Соколов рассказал, как правильно измерить давление

Ирина Игнатенко
Общество
Кардиолог Соколов рассказал, как правильно измерить давление
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Для определения состояния человека крайне важно уметь правильно измерять артериальное давление. Об этом рассказал кардиолог Денис Соколов.

Эксперт подчеркнул, что давление нужно измерять в спокойной обстановке. Если человек ходил или выполнял какую-то работу, то перед измерением стоит отдохнуть несколько минут. Также не стоит проводить измерения после курения или употребления кофе, нужно подождать примерно полчаса.

Также стоит помнить о правильной позе.

— Рука, на которой измеряется давление, ни в коем случае не держится на весу. Ее необходимо поставить на стол, расслабить и зафиксировать в одном положении. Середина манжеты при измерении должна находиться на уровне сердца, — рассказал врач в комментарии РИАМО.

Он добавил, что давление следует измерять на двух руках.

Если у человека диагностирована гипертония, то ему стоит вести дневник измерения давления и записывать результаты ежедневно.

В свою очередь доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, как быстро вычислить инфаркт миокарда. Она пояснила, что есть экспресс-тест, который реагирует на наличие в крови определенных веществ. Они выделяется во время распада сердечной мышцы. Тест стоит сделать при появлении одышки, боли в груди, передает Nation news.

Врачи посоветовали россиянам измерять давление хотя бы несколько раз в год, даже если самочувствие не ухудшается. Дело в том, что только так можно вовремя распознать гипертонию.

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