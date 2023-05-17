Александр Козлов: Московские дворы стали синонимом качественного благоустройства и комфорта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице благоустройство дворов проходит уникальным образом благодаря москвичам и их мнению. Об этом в среду, 17 мая, сообщил депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Двор, хорошая придомовая территория не менее важны, чем комфорт в квартире и хорошие коммуникации в здании. Говоря о московских дворах, мы сразу представляем себе зеленые газоны, уютные беседки и лавочки, яркие детские и спортивные площадки, стадион, и главное — множество жителей, которые пользуются этой инфраструктурой, — сказал он.

В этом году в столице специалисты приведут в порядок 1,6 тысячи дворовых территорий, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Недавно мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что более 24 тысяч столичных дворов привели к единому стандарту комфорта. В районе Сокол планируется привести в порядок две большие дворовые территории в границах улиц Алабяна и Панфилова. Здесь на четырех детских площадках установят новое оборудование.

Также стало известно, что на западе столицы до конца 2023 года планируют благоустроить 354 двора на средства, поступающие в бюджет города от платных парковок