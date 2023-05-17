Путин провел телефонные переговоры с Токаевым

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

— В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с 70-летием, — говорится в материале.

Во время беседы стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений, а также расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, сообщает сайт Кремля.

8 мая Путин поздравил с Днем Победы лидеров всех стран СНГ, кроме Молдавии, Грузии и Украины. Напомним, что казахстанский лидер принял участие в параде Победы в Москве.

Недавно власти США предупредили Казахстан о рисках потенциального применения к компаниям и банкам страны вторичных санкций за оказание помощи России в уклонении от наложенных на нее западными государствами ограничений. В настоящее время, по ее словам, Вашингтон находится в тесном контакте с «казахстанскими коллегами».