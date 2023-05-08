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Путин поздравил с Днем Победы лидеров всех стран СНГ, кроме Молдавии, Грузии и Украины

Араз Салехов
Политика
Путин поздравил с Днем Победы лидеров всех стран СНГ, кроме Молдавии, Грузии и Украины
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров всех стран СНГ, кроме Молдавии, Грузии и Украины. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

Поздравительные послания были направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

— Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников, — говорится на сайте Кремля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поучаствует в мероприятиях ко Дню Победы в Москве. Путин пригласил армянского коллегу в столицу для участия в празднике.

В пятницу, 5 мая, состоялось оперативное совещание президента России с членами Совета безопасности по вопросам подготовки ко Дню Победы.

Парад на Красной площади 9 мая состоится, изменений планов нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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