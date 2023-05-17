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«А что с ней?»: в Сети затравили дочь Киркорова из-за «лишнего веса»

Павел Иванов
Общество
«А что с ней?»: в Сети затравили дочь Киркорова из-за «лишнего веса»
Фото: РИА Новости

Пока российский певец Филипп Киркоров проводит свой отпуск в Греции, дети артиста остались с дедушкой. В сопровождении Бедроса Киркорова Алла-Виктория вместе с братом Мартином отправились на премьеру картины «Трио в перьях — 2».

После публикаций совместных фото в соцсетях поклонники Филиппа Киркорова указали на лишний вес у девочки. Некоторые из них вовсе заявили, что у ребенка проблемы со здоровьем. Более того, поклонники артиста начали активно писать Филиппу Бедросовичу.

Тем временем Киркоров никак не прокомментировал бестактность своих фанатов. Кроме того, девочку просто могли сфотографировать на премьере фильма в неудачном ракурсе. 11-летний подросток еще активно растет, так что в любом случае набор веса является абсолютной нормой, пишет «7 дней».

10 мая стало известно, что Филипп Киркоров покинул Россию, он оправился в Дубай на празднование дня рождения.

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