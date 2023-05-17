Меган Фокс заявила о расстройстве психики, из-за которого не может принять свою внешность

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Голливудская актриса Меган Фокс признала, что страдает дисморфофобией — непринятием собственного тела.

— Я никогда не видела себя такой, какой видят меня другие люди, — рассказала она в интервью Sports Illustrated.

По словам знаменитости, она постоянно ищет пути принятия своей внешности. При этом к своему телу звезда всегда относилась с критикой, в том числе в детстве. Однако воспитание и окружение никак не повлияли на развитие дисморфофобии, уверена Фокс.

Психическими проблемами страдает также американская певица Бритни Спирс. Недавно стало известно, что она набросилась на избранника с кулаками и громко кричала, из-за чего соседям пришлось вызвать полицию. После визита правоохранителей Спирс выставила Асгари за дверь.

Помимо этого, в социальных сетях распространилась конспирологическая теория. По мнению сторонников, Бритни Спирс на самом деле убили, а вместо нее видео в социальных сетях публикует другой человек. Особенно активные последователи даже привели доказательства своей правоты.