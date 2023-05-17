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Блогера Карину Нигай проверят на уклонение от налогов по просьбе «Ветеранов России»

Степан Жирнов
Происшествия
Блогера Карину Нигай проверят на уклонение от налогов по просьбе «Ветеранов России»
Фото: РИА Новости

Общественная организация «Ветераны России» написала заявление в СК и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить блогера Карину Нигай на предмет уклонения от уплаты налогов. Об этом стало известно в среду, 17 мая.

По предварительным данным, с такой инициативой общественники выступили после того, как интернет-деятельница объявила о продаже билетов на новый курс наставничества по успешной жизни. Занятия будут проходить в квартире блогера в Москве. Для того чтобы на них попасть, нужно заплатить от одного до полутора миллионов рублей. При этом девушка отметила, что рассрочка не предусмотрена.

Как сообщил Telegram-канал Shot, собственной недвижимости у Нигай в столице нет, она до сих пор зарегистрирована в Томске. Передвигается девушка на Porsche Cayenne GTS 2015 года, который даже на вторичном рынке стоит от четырех миллионов рублей.

Ранее с призывом проверить популярного блогера на предмет финансовых махинаций выступили активисты движения «Зов народа». Они заподозрили мужа певицы Нюши Игоря Сивова в уклонении от уплаты налогов.

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