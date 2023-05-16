СМИ: Мужа певицы Нюши Сивова проверяют на финансовые махинации

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Активисты движения «Зов народа» обратились к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить мужа певицы Нюши Игоря Сивова на предмет финансовых махинаций. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что супруг звезды эстрады проводит тренинги и марафоны. В этом году Сивов планирует посетить Мальдивы, Оман, Бали, Турцию и Великобританию в том числе для встреч со сторонниками. Примечательно, что за занятия придется заплатить миллион рублей.

По мнению представителей «Зова народа», в бизнесе Сивова могут присутствовать «схемы Лерчек и Блиновской». По этой причине активисты просят проверить мужчину на предмет наличия задолженности перед налоговой, пишет Shot.

27 апреля создательницу «Марафона желаний» задержали по подозрению в неуплате налогов. Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил в отношении знаменитости уголовное дело. В тот же день в ее Telegram-канале было опубликовано последнее до этого дня сообщение.

Во время допроса блогер полностью признала свою вину и раскаялась. На суде она просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд отправил женщину под домашний арест. Адвокаты блогера обжаловали это решение. Следующее заседание назначено на 22 мая 2023 года.