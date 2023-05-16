Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Мужа певицы Нюши Сивова проверяют на финансовые махинации

Евгений Силаев
Общество
СМИ: Мужа певицы Нюши Сивова проверяют на финансовые махинации
Фото: YouTube / Шастун

Активисты движения «Зов народа» обратились к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить мужа певицы Нюши Игоря Сивова на предмет финансовых махинаций. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что супруг звезды эстрады проводит тренинги и марафоны. В этом году Сивов планирует посетить Мальдивы, Оман, Бали, Турцию и Великобританию в том числе для встреч со сторонниками. Примечательно, что за занятия придется заплатить миллион рублей.

По мнению представителей «Зова народа», в бизнесе Сивова могут присутствовать «схемы Лерчек и Блиновской». По этой причине активисты просят проверить мужчину на предмет наличия задолженности перед налоговой, пишет Shot.

27 апреля создательницу «Марафона желаний» задержали по подозрению в неуплате налогов. Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил в отношении знаменитости уголовное дело. В тот же день в ее Telegram-канале было опубликовано последнее до этого дня сообщение.

Во время допроса блогер полностью признала свою вину и раскаялась. На суде она просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд отправил женщину под домашний арест. Адвокаты блогера обжаловали это решение. Следующее заседание назначено на 22 мая 2023 года.

Налоги Бизнес Знаменитости Мошенничество
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Все мнения
О проекте