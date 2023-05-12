Суд проверит законность домашнего ареста блогера Елены Блиновской

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Суд проверит законность ареста блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от налогов, а также в отмывании денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда в пятницу, 12 мая.

Пресс-секретарь уточнил, что заседание назначено на 22 мая.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Блиновскую задержали на границе 27 апреля.

Во время допроса Блиновская полностью признала свою вину и раскаялась. На суде она просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд отправил женщину под домашний арест. Адвокаты блогера обжаловали это решение. Подробнее о том, кто такая Елена Блиновская и что ей грозит за неуплату налогов на миллиард рублей, — в материале «ВМ».