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Три случая дирофиляриоза зарегистрировали в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Как пояснили эксперты, дирофиляриоз — это заболевание, при котором под кожей человека поселяется гельминт. Заражение возникает при укусах комаров-переносчиков личинок дирофилярии.

При этом в районе укуса возникает небольшое уплотнение, там растет личинка. Инкубационный период может продолжаться несколько лет. Убрать уплотнение можно только при помощи операции.

Чтобы не допустить заражения, нижегородцам следует избегать контакта с комарами, пользоваться спреями от этих насекомых, передает NewsNN.

В свою очередь иммунолог Евгения Паршина рассказала, что проблема заражения паразитами актуальна не только для детей. Наиболее часто передаваемыми паразитами являются аскариды и острицы. Заражение происходит при плохой гигиене рук, некачественном мытье посуды, при использовании чужих полотенец, передает aif.ru.

Паразиты негативно влияют на здоровье и способны поражать любой орган человека. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, какие болезни они вызывают, как проникают в тело и можно ли себя обезопасить.