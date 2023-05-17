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WhatsApp представит новые анимированные эмодзи

Араз Салехов
Технологии
WhatsApp представит новые анимированные эмодзи
Фото: Pexels

В мессенджере WhatsApp* появятся новые анимированные эмодзи. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Они будут добавлены из библиотеки Lottie: к примеру, смайлик в колпачке, анимация смеющегося до слез лица, громко плачущего лица, лица со слезинкой, лица с открытым ртом, красного сердца и огня.

Выбор пал именно на эти стикеры из-за их высокой популярности среди людей. Однако эксперты предполагают, что новые эмодзи не будут сильно востребованы, поскольку они могут отвлекать от переписки, передает издание.

Стало известно, что WhatsApp введет функцию, благодаря которой можно будет добавлять подписи к пересылаемым сообщениям. Помимо этого, разработчики WhatsApp добавили возможность создавать стикеры с использованием объектов из «Apple Фото».

В мессенджере впервые за последние несколько лет сменился интерфейс приложения. На изменения обратили внимание некоторые пользователи бета-версии WhatsApp под номером 2.23.8.4 на Android.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

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