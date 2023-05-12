WhatsApp введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям

Фото: Pixabay

Мессенджер WhatsApp* введет функцию, благодаря которой можно будет добавлять подписи к пересылаемым сообщениям. Помимо этого, разработчики WhatsApp добавили возможность создавать стикеры с использованием объектов из «Apple Фото». О соответствующих нововведениях говорится в описании приложения в App Store.

Там также добавили, что новые функции станут доступны каждому пользователю уже в ближайшие недели.

В WhatsApp впервые за последние несколько лет сменился интерфейс приложения. На изменения обратили внимание некоторые пользователи бета-версии WhatsApp под номером 2.23.8.4 на Android.

Также в бета-версии мессенджера WhatsApp под номером 2.23.8.2. обнаружили функцию, которая призвана повысить приватность пользователя.

Кроме того, разработчики мессенджера добавили приложению новые опции. Теперь пользоваться одним аккаунтом можно будет на нескольких смартфонах одновременно — к нему разрешат привязку до четырех устройств.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.