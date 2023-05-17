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Приметы и советы

Собянин: К зимнему сезону коммунальные службы Москвы подготовят более 74 тысяч зданий

Лейла Алиева
Город
Собянин: К зимнему сезону коммунальные службы Москвы подготовят более 74 тысяч зданий
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В рамках подготовки к отопительному сезону в столице протестируют более 17 тысяч километров тепловых сетей. Об этом в среду, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сейчас проводим гидравлические испытания на трубопроводах — всего протестируем больше 17 тысяч километров тепловых сетей. Это крайне важная работа для бесперебойного теплоснабжения в холодное время года, и именно из-за нее необходимо летом отключать горячую воду, — пояснил мэр.

До сентября планируется подготовить к зимнему сезону более 74 тысяч зданий, в том числе 34 тысячи жилых дома. Также 24 насосно-перекачивающие станции, более 22 тысяч тепловых путей и 13 ТЭЦ, которые генерируют тепло и электроэнергию в столице, написал Собянин в своем Telegram-канале.

15 мая в столице в полном объеме приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. В связи с работами в городе начались плановые отключения горячей воды.

График отключения горячей воды составляется и публикуется перед началом сезона плановых отключений. О том, где посмотреть дату отключения горячей воды и сколько дней это продлится, — в материале «Вечерней Москвы».

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