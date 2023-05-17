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В Белгородской области косившему траву мужчине оторвало стопу миной «лепесток»

Лейла Алиева
Происшествия
В Белгородской области косившему траву мужчине оторвало стопу миной «лепесток»
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В Белгородской области мужчине оторвало правую стопе после того, как он наступил на мину «лепесток». Об этом в среду, 17 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В селе Черемошное местный житель косил траву в овраге, наступил на «лепесток», в результате чего мужчине оторвало правую стопу. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу, — говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавший находится в противошоковой операционной, где медики оказывают ему необходимую помощь, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обнаружении в Петровском районе запрещенных мин ПФМ-1 «Лепесток». Глава города призвал жителей быть предельно внимательными и осторожными.

Недавно донецкие врачи, извлекавшие мину из тела пациента, провели операцию в бронежилетах и касках. Операцию провели в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении. Из тела пациента извлекли взрыватель мины, мужчина чувствует себя хорошо.

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