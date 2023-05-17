VK Fest анонсировал финальный лайнап пяти городов и зоны фестиваля

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Самый ожидаемый фестиваль лета VK Fest стартует 17 июня во Владивостоке. Далее город передаст эстафету Новосибирску, Санкт-Петербургу и Сириусу (Сочи). Завершится фестиваль грандиозным шоу в Москве, 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что гостей мероприятия ждут выступления любимых артистов, множество тематических зон, более 200 различных активностей, встречи с кумирами, автограф-сессии, конкурсы и памятные подарки.

— Мы готовимся запустить самый масштабный фестиваль в истории VK Fest, который стартует уже через месяц. В этом году мы не только расширили географию фестиваля, но и разнообразили лайнап, пригласив музыкантов самых разнообразных жанров, — рассказал Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK.

17 июня на набережной Цесаревича во Владивостоке перед гостями фестиваля выступят Баста, Ольга Бузова, Джарахов, VAVAN и другие. В новосибирском парке «Арена» 24 июня на сцену выйдет FEDUK, OG Buda, DEAD BLONDE + GSPD. На Медальной площади в Олимпийском парке «Сириуса» 8 июля праздник создадут DJ SMASH, Леонид Агутин и Клава Кока.

Отмечается, что на площадках фестиваля гостей также будут ждать развлекательные зоны, к примеру, творческие и спортивные мастер-классы. Также для всех желающих будут доступны яркие фотозоны и анимационные шоу. Московская площадка предложит на выбор локации «Видеоигры», «Технологии», «Лекторий», «Спорт», «Семья», «Развлечения», «Блогеры», «Косплей», «Творчество».

VK Fest 2023 впервые в истории пройдет в пяти городах в течение месяца (с 17 июня по 16 июля), таким образом он станет крупнейшим фестивалем, проводившимся в России.